Российский боец смешанного стиля Анастасия Янькова объявила о возвращении на ринг.

«Я снова в деле! Следующий бой проведу 25-го мая на шоу Bellator 200 в Лондоне против Кейт Джексон», – написала Янькова в инстаграме. Спортсменка брала годичную паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем, вызванных регулярной сгонкой веса.

Анастасия не выступала на шоу Bellator с апреля 2017 года, когда победила гречанку Елену Каллиониду. Всего на счету Яньковой пять боев по правилам MMA и ни одного поражения.

Соперница Яньковой Кейт Джексон провела 6 боев, 3 из них проиграла и 3 выиграла.

Будь в контакте со спортом