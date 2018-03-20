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Анастасия Янькова объявила о возвращении в MMA. Следующей по голове получит британка Кейт Джексон

Янькова объявила о возвращении в MMA. Следующей по голове получит британка Джексон
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Через 2 месяца узнаем, продлится ли победная серия россиянки.

Российский боец смешанного стиля Анастасия Янькова объявила о возвращении на ринг.

«Я снова в деле! Следующий бой проведу 25-го мая на шоу Bellator 200 в Лондоне против Кейт Джексон», – написала Янькова в инстаграме. Спортсменка брала годичную паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем, вызванных регулярной сгонкой веса.

  • Анастасия не выступала на шоу Bellator с апреля 2017 года, когда победила гречанку Елену Каллиониду. Всего на счету Яньковой пять боев по правилам MMA и ни одного поражения.
  • Соперница Яньковой Кейт Джексон провела 6 боев, 3 из них проиграла и 3 выиграла.

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