Флойд Мэйуэзер переходит в ММА. Но точно не ради Конора Макгрегора

Флойд штурмует октагон – все британские медиа полетели выклевывать трафик. «Будет реванш с Конором?», «Мэйуэзер приближается к Макгрегору?», «Еще один бой века?» – вопросительные знаки не дают никаких гарантий и оставляют репутацию таблоидов формально чистой, но люди кликают, кликают и кликают, надеясь, что скоро им дадут очередное шоу.

На самом деле, Флойд не будет драться с Конором по правилам ММА – это абсолютно исключено. Переход американца в новую дисциплину – история уже не о профессиональном спорте и топовых поясах, а о привычном образе жизни. Мэйуэзеру элементарно стало скучно на пенсии – он ушел из большого бокса, но по-прежнему хочет драться. И главное – ему нужен вызов.

Чтобы понять это, достаточно взглянуть на инстаграм Красавчика. Январь – фотография с избитым в ринге Конором. Потом еще одна. Затем – с ирландским флагом и подписью «Я новый король, потратил на это 28 минут». Со дня боя к тому времени прошло четыре с половиной месяца. Так долго наслаждаться триумфом – явное нездоровье, и максималист Флойд сам это прекрасно осознает. Поэтому он и пошел в ММА – Мэй охотится за новыми впечатлениями.

Судя по инсайдам из его лагеря, он уже несколько месяцев тренируется по правилам смешанных единоборств, а в ближайшее время получит лицензию ММА. С организацией боя пока туго: непонятно, кого бить и в какой весовой категории. Известен только промоушн: на 99% Флойду захочется прорваться в UFC, потому что остальное – не его уровень. «Я могу заключить контракт на 3-4 боя и срубить миллиард баксов», – признался Мэй в декабре. Но эта цитата не звучит как цель или манифест – скорее, как гипотетическая перспектива.

Важно понимать: Флойду сейчас реально непросто. С одной стороны, если и драться в октагоне, нужно гасить лучших и забирать титул. С другой стороны, лучший (и самый звездный) до сих пор Конор, а на него Красавчик не полезет, потому что всегда исключает вероятность поражения. Убивать статус непобедимого ради файтинга не по своим правилам – нет, спасибо, легенда должна жить.

Флойд МэйуэзерGetty Images

Адекватнее всего шансы Флойда оценили букмекеры: если поставить 100 баксов на Конора, вернется 110, а если на Мэйуэзера – 650. Еще один вменяемый анализ дал бывший чемпион UFC Доминик Круз – он сказал, что за 8 месяцев можно отработать защиту от тейкдаунов, но все остальное так и останется на полулюбительском уровне. Круз прав: Мэйэуэзер выделил себе слишком мало времени. При этом Флойд никому и ничего не обещал: в своих спичах по поводу ММА он традиционно осторожен. «Надеюсь, смогу выступить», – типичная фраза от умного и рационального Красавчика.

Он выстроил для себя оптимальную программу: сначала лицензия (не помешает), затем усиленная подготовка с бойцами из ММА, а после этого – фирменная оценка рисков от гениального Флойда. Дальше – либо контракт на бой (для дебюта – с мешком), либо тихий уход из единоборств: лучше вовремя свернуться, чем облажаться. К счастью, всегда можно сымитировать (или придумать) травму, чтобы иметь формальный повод для полнейшего завершения карьеры.

***

Несмотря на все нюансы, оговорки и компромиссы, трансфер Флойда в ММА заслуживает исключительно респекта. Мужчине 41 год, он всю жизнь держит себя в бешеной форме, его кулаки изуродованы спортом, его банковский счет скоро треснет, его статистика сверкает (50 побед), но он продолжает вкалывать.

Каждый день – не только дорогие тачки и люксовые отели, но и вонь потных перчаток, бесконечные удары по голове и занудная отработка техники на груше. А все ради очередного шоу, в котором триумфатор всегда известен заранее.

Конор МакгрегорGetty Images

Так что Мэю необязательно выходить в восьмиугольник, чтобы доказать, что он круче Конора – это очевидно и так. Один заработал кэша на всю жизнь, позирует в дорогих костюмах и уклоняется от защиты пояса, а другой – неуемный фанатик единоборств, который на протяжении всей жизни ставит соперников на место и придумывает для себя новые челленджи. Сразу ясно, кто из них кумир, спортсмен и воин, а кто – дутый персонаж под крылом у Даны Уайта.

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