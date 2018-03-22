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UFC соблазняет Энтони Джошуа контрактом на 400 миллионов евро – о таком не мечтал даже Мэйуэзер

UFC соблазняет Джошуа контрактом на 400 миллионов евро – о таком не мечтал даже Мэйуэзер
Eurosport

42 мин. назад

Кажется, у ММА появится новая суперзвезда.

UFC предложила выгодный контракт боксеру-тяжеловесу Энтони Джошуа, который оценивается в 400 миллионов евро. Если Джошуа согласится, то станет самым богатым британским боксером в истории.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что тяжеловес «изменил лицо бокса». Несколько источников подтвердили, что UFC надеется переманить Джошуа у Эдди Хирна и Matchroom Boxing – промоутеров Джошуа с 2013 года.

«По-моему, сейчас Джошуа самый продаваемый парень в мировом боксе», – объяснил интерес UFC Уайт в интервью The Telegraph.

На последних трех титульных поединках Джошуа суммарно собралось 250 тысяч человек, а Стипе Миочич, действующий чемпион UFC в супертяжелом весе, сказал что перспектива боксерского поединка с Джошуа чрезвычайно привлекательна.

  • На профессиональном ринге у Джошуа 20 побед нокаутом и ни одного поражения.
  • Энтони – Олимпийский чемпион 2012 года.

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