Eurosport
Боец вырубил соперника коленкой, а потом сделал сальто с его спины. Его сразу же лишили победы
Парню настолько отбили голову, что он не осознавал, насколько это мерзко.
23 марта на турнире LFA в Калифорнии состоялся бой между Ирвинсом Айялой и Дрю Четмэном.
Развязка наступила уже в первом раунде. Айяла повалил соперника и, добивая его в партере, напоролся на коленку соперника и улетел в бессознанку. Ликующий Четмэн тут же отпраздновал победу, сделав сальто на спине поверженного бойца.
«Благородный» позже пояснил, что это его обычное празднование, но извинился перед Ирвинсом и промоушеном.
- Бойца лишили победы и гонорара, а также дисквалифицировали на 3 месяца.
- LFA – американский промоушен, созданный в 2017 году.
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