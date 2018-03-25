Боец вырубил соперника коленкой, а потом сделал сальто с его спины. Его сразу же лишили победы

23 марта на турнире LFA в Калифорнии состоялся бой между Ирвинсом Айялой и Дрю Четмэном.

Развязка наступила уже в первом раунде. Айяла повалил соперника и, добивая его в партере, напоролся на коленку соперника и улетел в бессознанку. Ликующий Четмэн тут же отпраздновал победу, сделав сальто на спине поверженного бойца.

«Благородный» позже пояснил, что это его обычное празднование, но извинился перед Ирвинсом и промоушеном.

Бойца лишили победы и гонорара, а также дисквалифицировали на 3 месяца.

LFA – американский промоушен, созданный в 2017 году.

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме