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Боец вырубил соперника коленкой, а потом сделал сальто с его спины. Его сразу же лишили победы

Боец вырубил соперника коленкой, а потом сделал сальто с его спины. Его сразу же лишили победы
Eurosport

1 час назад

Парню настолько отбили голову, что он не осознавал, насколько это мерзко.

23 марта на турнире LFA в Калифорнии состоялся бой между Ирвинсом Айялой и Дрю Четмэном.

Развязка наступила уже в первом раунде. Айяла повалил соперника и, добивая его в партере, напоролся на коленку соперника и улетел в бессознанку. Ликующий Четмэн тут же отпраздновал победу, сделав сальто на спине поверженного бойца.

«Благородный» позже пояснил, что это его обычное празднование, но извинился перед Ирвинсом и промоушеном.

  • Бойца лишили победы и гонорара, а также дисквалифицировали на 3 месяца.
  • LFA – американский промоушен, созданный в 2017 году.

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