Боец ММА Малыхин – губернатору Кемеровской области: «Извинитесь за трагедию, но не миллионом рублей»

Чемпион России по MMA Анатолий Малыхин высказался о трагедии в Кемерове, обратившись к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

«Меня разрывает, и молчать уже невозможно! Я понимаю, что сейчас не самое подходящее время это выносить, но если не сейчас, то когда? Это видео лишь доказательство того, что вам, Аман Гумирович, при всех ваших заслугах, уже давно пора было уйти по собственному желанию. Это полностью ваша вина, а не малого и среднего бизнеса, как вы сказали в полной версии брифинга. Вы руководитель, и это ваша прямая обязанность – проверять и контролировать государственные надзорные органы, которые могли заранее выявить нарушения.

Как вам хватает совести говорить «успокойтесь»? Как вам хватает совести говорить «были причины»? Так назовите эти самые причины! Почему вы не приехали в седьмую школу, где до сих пор находится волонтерская, место, где собираются все пострадавшие, родственники? Почему-то наш новый мэр, единственный, наверное, сейчас достойный человек в вашей «команде», приехал в спортивном костюме, лишь бы быстрее оказаться на месте трагедии. Зато на брифинг вы приехали, и галстук с рубашкой успели надеть.

У Лужкова тоже были причины – пчелы! А если бы не было этой самой девочки родственницы, вы бы не пропустили это через себя? Вам пора! И точка. Извинитесь за эту трагедию. Не своим 1 миллионом рублей, а обычным человеческим словом и сочувствием. Извинитесь за то, как разворовали, уничтожили и превратили в полнейший бардак нашу прекрасную область с ЗОЛОТЫМИ ЛЮДЬМИ за последние 4 года. Извинитесь и уйдите! Кемеровчане, кузбассовцы, сибиряки! Я умоляю вас не молчать и не бояться!» – написал Малыхин в инстаграме.

25 марта в Кемерове загорелся торговый центр «Зимняя Вишня». По официальной информации МЧС, погибли 64 человека, по неофициальным данным число погибших приблизилось к сотне. Среди жертв значится 11-летняя племянница Тулеева – Татьяна Курчевская.

Малыхин – уроженец Кемерово.

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