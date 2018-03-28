«Я немного опасался реакции людей». Боец UFC подработал ринг-боем во время женского поединка

Действующий боец UFC Элиас Теодору стал ринг-боем во время женских боев Invicta FC 28 в Юте. Это первый случай в истории единоборств, когда таблички с раундами выносил мужчина.

«Честно говоря, я больше нервничал, когда нес табличку, чем во время своего последнего боя. Во время боя я просто должен оставаться собой. Но, появляясь на ринге в качестве ринг-боя, выхожу из зоны комфорта. Я немного опасался реакции людей», – сказал Теодор.

Тщательная подготовка Элиаса к мероприятию запечатлена на двух промо-видео.

Бойцовские виды спорта часто критикуют из-за ринг-герлс. По мнению критиков, откровенные наряды девушек приводят к сексуальной объективации. Решению этой проблемы способствует появление ринг-боев.

В новом сезоне «Формулы-1» нет грид-герлз. Официальная причина – противоречие современным социальным нормам.

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Фото: MMA Mania