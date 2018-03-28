Other Agency

«Я немного опасался реакции людей». Боец UFC подработал ринг-боем во время женского поединка

«Я немного опасался реакции людей». Боец UFC подработал ринг-боем во время женского поединка
Eurosport

18 мин. назад

Равноправие победило.

Действующий боец UFC Элиас Теодору стал ринг-боем во время женских боев Invicta FC 28 в Юте. Это первый случай в истории единоборств, когда таблички с раундами выносил мужчина.

«Честно говоря, я больше нервничал, когда нес табличку, чем во время своего последнего боя. Во время боя я просто должен оставаться собой. Но, появляясь на ринге в качестве ринг-боя, выхожу из зоны комфорта. Я немного опасался реакции людей», – сказал Теодор.

Тщательная подготовка Элиаса к мероприятию запечатлена на двух промо-видео.

  • Бойцовские виды спорта часто критикуют из-за ринг-герлс. По мнению критиков, откровенные наряды девушек приводят к сексуальной объективации. Решению этой проблемы способствует появление ринг-боев.
  • В новом сезоне «Формулы-1» нет грид-герлз. Официальная причина – противоречие современным социальным нормам.

Будь в контакте со спортом

Фото: MMA Mania

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Защитник «Виннипега» разбил соперника о борт, а его команда – «Бостон» в серии буллитов

03:47
Популярные видео
Horse Excellence : Racing Longines Golden Slipper
 140 просмотров12 ч
Horse Excellence : Jumping Grand Prix Hermes
 24 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться