Бой Хабиба с Фергюсоном сорвался, Нурмагомедов будет драться с Холлоуэем

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 223 не состоится. Фергюсон получил травму колена и не сможет выйти в октагон.

Вместо американца поединок с Хабибом проведет Макс Холлоуэй, формат боя останется прежним – спортсмены сразятся за титул в легком весе.

Бой между Хабибом и Фергюсоном отложен уже в четвертый раз.

Ранее Холлоуэй заявил, что он единственный, кто хочет драться с Хабибом.

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