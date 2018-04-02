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Бой Хабиба с Фергюсоном сорвался, Нурмагомедов будет драться с Холлоуэем

Бой Хабиба с Фергюсоном сорвался, Нурмагомедов будет драться с Холлоуэем
Eurosport

1 час назадОбновлено 33 мин. назад

Поединок отложен уже в четвертый раз.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 223 не состоится. Фергюсон получил травму колена и не сможет выйти в октагон.

Вместо американца поединок с Хабибом проведет Макс Холлоуэй, формат боя останется прежним – спортсмены сразятся за титул в легком весе.

  • Бой между Хабибом и Фергюсоном отложен уже в четвертый раз.
  • Ранее Холлоуэй заявил, что он единственный, кто хочет драться с Хабибом.

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