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Хабиб – Фергюсону: «Тони, больше не болтай»

Хабиб – Фергюсону: «Тони, больше не болтай»
Eurosport

1 час назад

Кажется, кто-то откосил от боя.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену поединка между ним и американцем Тони Фергюсоном.

«Насчет этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду. Надеюсь, этот урок научит тебя следить за языком», – написал Нурмагомедов у себя в инстаграме.

  • По словам президента UFC Даны Уайта, бой Хабиба и Тони отменили из-за травмы Фергюсона.
  • Вместо Тони Хабиб подерется с Максом Холлоуэем.

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