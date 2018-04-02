Хабиб – Фергюсону: «Тони, больше не болтай»
Кажется, кто-то откосил от боя.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену поединка между ним и американцем Тони Фергюсоном.
«Насчет этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду. Надеюсь, этот урок научит тебя следить за языком», – написал Нурмагомедов у себя в инстаграме.
- По словам президента UFC Даны Уайта, бой Хабиба и Тони отменили из-за травмы Фергюсона.
- Вместо Тони Хабиб подерется с Максом Холлоуэем.
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