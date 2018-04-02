Дана Уайт: «Макгрегор может стать соперником победителя боя Хабиб – Холлоуэй»

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не Конор Макгрегор заменил Тони Фергюсона в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не думаю, что Конор Макгрегор сможет уложиться в нужный вес в течение шести дней. Конор – не тот боец, которым я хочу заменить травмированного спортсмена в последний момент.

Я хочу, чтобы было достаточно времени на продвижение боя с его участием. Думаю, Конор может вернуться в сентябре, его соперником может стать один из этих парней», – сказал Уайт, которого цитирует ESPN.

7 апреля на турнире UFC-223 должен был состояться бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но американец получил травму.

В предстоящем поединке Тони заменит Макс Холлоуэй.

Макгрегор не участвовал в боях MMA с ноября 2016 года, когда завоевал титул UFC, победив американца Эдди Альвареса.

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