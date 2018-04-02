Imago

Дана Уайт: «Макгрегор может стать соперником победителя боя Хабиб – Холлоуэй»

Уайт: «Макгрегор может стать соперником победителя боя Хабиб – Холлоуэй»
Р-Спорт

39 мин. назад

Без шоу болельщики не останутся.

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не Конор Макгрегор заменил Тони Фергюсона в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не думаю, что Конор Макгрегор сможет уложиться в нужный вес в течение шести дней. Конор – не тот боец, которым я хочу заменить травмированного спортсмена в последний момент.

Я хочу, чтобы было достаточно времени на продвижение боя с его участием. Думаю, Конор может вернуться в сентябре, его соперником может стать один из этих парней», – сказал Уайт, которого цитирует ESPN.

  • 7 апреля на турнире UFC-223 должен был состояться бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но американец получил травму.
  • В предстоящем поединке Тони заменит Макс Холлоуэй.
  • Макгрегор не участвовал в боях MMA с ноября 2016 года, когда завоевал титул UFC, победив американца Эдди Альвареса.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines: Классика Дубая

01:23
Популярные видео
Дядя на «Опеле» зарулил не туда и преградил гонщикам путь на «Туре Фландрии»
2 356 просмотров19 ч
Мотогонщик вылетел с трассы: мотик разлетелся в щепки, а парень лишь запачкал спину
2 096 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться