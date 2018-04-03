Хабиб Нурмагомедов о Макгрегоре: «Ему предложили бой, но он отказался. Где этот «Бургер Кинг»?»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что хотел бы видеть вместо травмированного Тони Фергюсона ирландца Конора Макгрегора, но тот отказался экстренно сгонять вес.

«Сначала я спросил, где Макгрегор, где этот этот «Бургер Кинг»? Пару недель назад он написал твит: «Будьте готовы». А сейчас его команда сказала, что он не успеет сделать вес. За шесть дней это сделать более чем реально – это не два и не три. Разве шести дней мало для сгонки?

Я удивился, когда моим соперником стал Холлоуэй. Он недавно был травмирован, хотя за настоящий титул мне без разницы с кем драться», – сказал Нурмагомедов в эфире подкаста The MMA Hour.

Бой Хабиба и Тони Фергюсона отменили из-за травмы американца. 7 апреля Нурмагомедов сразится с Максом Холлоуэйем.

Конор Макгрегор снимался в рекламе сети «Бургер Кинг».

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