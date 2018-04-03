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Хабиб Нурмагомедов о Макгрегоре: «Ему предложили бой, но он отказался. Где этот «Бургер Кинг»?»

Хабиб о Макгрегоре: «Ему предложили бой, но он отказался. Где этот «Бургер Кинг»?»
Eurosport

1 час назад

Боец недоволен, что ирландец не согнал вес и не подрался с ним

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что хотел бы видеть вместо травмированного Тони Фергюсона ирландца Конора Макгрегора, но тот отказался экстренно сгонять вес.

«Сначала я спросил, где Макгрегор, где этот этот «Бургер Кинг»? Пару недель назад он написал твит: «Будьте готовы». А сейчас его команда сказала, что он не успеет сделать вес. За шесть дней это сделать более чем реально – это не два и не три. Разве шести дней мало для сгонки?

Я удивился, когда моим соперником стал Холлоуэй. Он недавно был травмирован, хотя за настоящий титул мне без разницы с кем драться», – сказал Нурмагомедов в эфире подкаста The MMA Hour.

  • Бой Хабиба и Тони Фергюсона отменили из-за травмы американца. 7 апреля Нурмагомедов сразится с Максом Холлоуэйем.
  • Конор Макгрегор снимался в рекламе сети «Бургер Кинг».

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