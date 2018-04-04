«Кто здесь чикен у нас? Кто ссыкун?» Спарринг-партнер Макгрегора отхватил от Хабиба за дерзкое видео

Спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов записал видеообращение, в котором жестко отозвался о Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб снимался уже шесть раз, чуть у него что-то заболело, задница или еще где-то. Так кто здесь «чикен» у нас? Кто боится, кто ссыкун? Сниматься он будет каждый раз», – сказал Лобов.

После этого у него произошла стычка с Нурмагомедовым, который хотел выяснить отношения. Лобов заявил, что не называл Хабиба ссыкуном, после чего дагестанец отвесил Артему легкую оплеуху.

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Ранее Хабиб назвал Макгрегора «Бургер кингом» за отказ драться с ним после травмы Тони Фергюсона.

Нурмагомедов сразится за пояс чемпиона UFC в легком весе с Максом Холлоуэйем 7 апреля.

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