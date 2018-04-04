Менеджер Нурмагомедова: «Конор не будет драться с Хабибом, потому что Хабиб его убьет»

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что Конор Макгрегор не может быть соперником его клиенту.

«Макс Холлоуэй – истинный гавайский воин, а Конор – молокосос из Европы. Ирландский молокосос. Есть мальчики, а есть мужчины. Макс – мужчина, а Конор – мальчик.

Он любит трепаться, следить за своей внешностью. Он не будет драться с таким медведем, как Хабиб, потому что Хабиб его просто убьет. Конор – не настоящий боец, он дерется только когда знает, что может выиграть», – сказал Абдель-Азиз.

7 апреля Нурмагомедов сразится с Холлоуэем за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Хабиб проведет бой с Максом, потому что его встреча с Тони Фергюсоном отменена из-за травмы соперника.

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