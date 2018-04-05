В 2018 году пройдет турнир UFC в России, но без Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что турнир UFC пройдет в России в 2018 году.

«Да, мы едем в Россию. Это случится», – цитирует слова Уайта Sports.ru.

При этом в турнире не будет участвовать главная российская звезда UFC Хабиб Нурмагомедов. «Я думал о турнире в России. Слышал, что все почти завершено. Но я планирую драться в ноябре в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден», – сказал Хабиб.

7 апреля Нурмагомедов сразится с Максом Холлоуэем за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Изначально Хабиб должен был драться с Тони Фергюсоном, но тот получил травму, и бой отменили.

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