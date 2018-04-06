В Макгрегора вселился кинг-конг и он полез крушить автобус, в котором должен был ехать Хабиб

Боец UFC Конор Макгрегор напал на автобус, в котором должен был ехать Хабиб Нурмагомедов. Ирланду не пришлись по душе высказывания дагестанца, поэтому Макгрегор бросал в автобус стулья и велосипедные стойки. От осколков разбитых стекол серьезно пострадали несколько человек. Нурмагомедова и его команды в машине не было.

Теперь Конора разыскивает полиция Нью-Йорка. Самолету ирландца запрещен вылет из аэропорта Бруклина.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что спарринг-партнер Макгрегора Артем Лобов снят с турнира UFC 223. Ранее Лобов и Хабиб тоже немного повздорили.

Бой Хабиба и Тони Фергюсона отменили из-за травмы американца. 7 апреля Нурмагомедов сразится с Максом Холлоуэем.

Нурмагомедов, недовольный тем, что ирландец отказался драться с ним вместо Фергюсона, назвал Макгрегора «Бургер Кингом».

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