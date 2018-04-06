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Полиция арестовала Конора Макгрегора после нападения на автобус с бойцами UFC

Полиция арестовала Макгрегора после нападения на автобус с бойцами UFC
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Ожидаемый поворот.

Ирландский боец Конор Макгрегор был арестован за нападение на автобус с бойцами UFC 223 – британец разбил стекло и травмировал нескольких человек. В этом автобусе в тот момент находился российской боец Хабиб Нурмагомедов, у которого 4 апреля произошла стычка с другом Макгрегора Артемом Лобовым.

Макгрегора завели в здание полицейского участка через черный ход, сообщает ESPN. Лобов, который тоже участвовал в беспорядках, учиненных командой Макгрегора в Бруклине, был снят с боя против американца Алекса Касереса.

«Я смеюсь. Ты разбил окно? Зачем? Входи. Если ты настоящий гангстер, почему бы тебе не войти? Это важное гангстерское место в истории – Бруклин. Ты хочешь поговорить со мной? Называй место. Я приду. Нет проблем», – написал Нурмагомедов в твиттере.

  • Бой Нурмагомедова и Макса Холлоуэя состоится 7 апреля. Россиянин и ирландец неоднократно вступали в конфронтацию в соцсетях.
  • Ранее Нурмагомедов, недовольный тем, что ирландец отказался драться с ним вместо Тони Фергюсона, назвал Макгрегора «Бургер Кингом».

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