Соперник Хабиба не проигрывает 12 боев подряд. А мэр Гавайев назвал день в его честь

7 апреля в Нью-Йорке пройдет бой за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Максом Холлоуэем. Сначала в календаре Хабиба был пункт «отлупить Фергюсона», но Тони споткнулся во время прогулки и растянул связки колена.

Казалось, Нурмагомедова опять оставили без боя за звание лучшего (Макрегор бессовестно динамит), но за 6 дней до выхода в октагон на вызов откликнулся Макс Холлоуэй – сильнейший боец в полулегком весе.

Воспитали бабушка и дед

Отец Макса редко появлялся дома – чаще он кутил в барах Гавайев. Мать спасалась от проблем в личной жизни наркотиками и алкоголем. Бабушка и дедушка были единственными, кто тогда оказался рядом и не оставил Холлоуэя одного в криминальном районе.

Макс ХэллоуэйGetty Images

Они заменили Максу родителей и поддерживали в стремлении стать лучшим бойцом острова. Холлоуэй постоянно твердит о них в интервью: «Иисус Христос и моя бабушка, Синтия Капои, направили меня на истинный путь. Бабушка всегда окружала меня и братьев только заботой и любовью».

Проиграл Макрегору, но стал лучшим в полулегком

В 19 лет Холлоуэй выносил любого на Гавайях: он выиграл все четыре профессиональных боя. Через год на него обратили внимание в UFC и поставили против Дастина Порье. Но дебют для Макса закончился удушающим – первое поражение и последнее досрочное в карьере.

Следующие три боя – легкие победы по очкам, но Бермудес и Макгрегор успокоили жгучего молодого гавайца. Макс получил бой с Конором случайно: произошла практически та же ситуация, что и с Хабибом. Соперник Конора травмировался – Холлоуэй принял бой с ирландцем. Еще малоизвестный Макгрегор затаскал Макса по октагону, и судьи закономерно отдали Конору победу.

После этого Холлоуэй ни разу не проиграл и уложил двенадцать соперников подряд и стал лучшим бойцом в полулегком весе: в июне 2017 года он нокаутировал Жозе Альдо и забрал у него полноценный титул чемпиона. Жозе психанул с результата боя и через полгода вызвал Холлоуэя на повторный бой, где снова улетел в нокаут от мощнейших панчей Макса.

Снялся в фильме вместе с Батлером и 50 Cent

Еще до победы над Альдо Холлоуэй впервые поучаствовал в съемках боевика «Охота на воров». В фильме он сыграл роль грабителя банка, похитившего 120 миллионов баксов.

Для большей правдоподобности актеров поделили на два учебных лагеря: те, кто играют полицейских в одном и те, кто по роли преступники, – в другом. Трех главных героев фильма сыграли 50 Cent, Батлер и О’Ши. Съемки для Холлоуэя начались в феврале и длились примерно неделю, после чего в марте-апреле он уехал в Атланту, где месяц не вылезал со съемочной площадки.

Вместе с Серджем Норкаттом избил маскота «Рокетс»

Маскот, который нагло влез в фото двух бойцов, поплатился за свою дерзость. Холлоуэй завалил символ «Рокетс» прямо на паркете, а Норкатт довершил дело хлесткими ударами по голове.

Стал символом Гавайев

Макс – ультрапатриот гавайских островов, и после побед всегда вешает флаг своего штата на плечи. Он часто посещает гавайские школы, чтобы мотивировать детей примером личного успеха. Холлоуэй жестко за проведение турниров UFC на территории острова. Макс пытается спродюсировать ивент на островах чтобы привлечь молодежь к UFC.

15 декабря по распоряжению мэра Гонолулу закреплен как день Макса Холлоуэя. Дата совпадает с днем рождения бойца.

Стримит и делает других кастеров популярными

Холлоуэй фанатеет от видеоигр (не как Базелюк) и иногда щедро поднимает на этом бабло. У него есть канал на твитче BlessedMMА, где он в свободное время ведет стримы, а зрители донатят бойцу крупные суммы. В основном Макс рубится в шутеры от первого лица и жарит всех в виртуальном UFC.

Однажды во время боя Холлоуэя и Альдо стример AJ Lester провел пиратскую трансляцию битвы за титул, притворившись, что играет на геймпаде. Для достоверности он клацал на кнопки и радовался, когда его персонаж якобы брал раунд. Хитрого стримера забанили, но за два дня в новостных лентах его имя появлялось так часто, что набрать новую аудиторию стало не так уж и сложно.

Будет сгонять вес за 6 дней

Хоть Холлоуэй выступает в полулегком весе, ему придется в жесточайшем режиме сжигать все лишние килограммы за неделю. До принятия боя Холлоуэй вообще не тренировался. В основном он чиллил в бассейне и поедал кексы, забив на спортивную диету.

Диетолог Макса утверждает, что это будет самая тяжелая сгонка веса в его карьере: «Мы уже делали что-то подобное не с Максом, и тогда у нас было всего четыре дня. Обстоятельства бывают разные, но сейчас у нас есть немного времени. Если бы Макс сейчас весил 85 килограммов, я бы, конечно, отказался. В неделю перед боем мы будем готовить ему пищу на кокосовом и кунжутном масле. Но никаких углеводов. Он может есть шпинат или что-то в этом роде, но ничего, что может прибавить вес».

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