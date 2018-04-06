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ESPN: Макс Холлоуэй снят с боя с Хабибом Нурмагомедовым по медицинским причинам

Холлоуэй снят с боя с Хабибом
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Веселье продолжается.

Соперник Хабиба Нурмагомедова Макс Холлоуэй снят c боя за титул чемпиона UFC в легком весе.

Американец не готов к поединку по медицинским показаниям, сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото со ссылкой на Дану Уайта.

  • А что по возможным соперникам?
  • Точные причины отмены боя пока неизвестны.
  • Нурмагомедов изначально должен был драться с Тони Фергюсоном, но тот получил травму.

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