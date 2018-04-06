Макс Холлоуэй: «Хабиб, брат, я хотел выступить, но они мне не дали. Прости, ты не заслужил такого»

Боец UFC Макс Холлоуэй попросил прощения у Хабиба Нурмагомедова за сорванный бой. Холлоуэя сняли за день до боя из-за медицинских причин.

«Хабиб, брат, я хотел выступить, но они меня остановили. Приношу извинения твоей команде и болельщикам. Ты не заслуживаешь этого. Моя поддержка тебе и Энтони Петтису. Дайте болельщикам то, чего они заслуживают», – написал Холлоуэй в твиттере.

Нурмагомедов изначально должен был драться с Тони Фергюсоном, но тот получил травму.

Соперником Хабиба может стать Энтони Петтис. Его бой тоже отменили, так как соперник Энтони Майкл Кьеза получил повреждения во время нападения Конора Макгрегора на автобус.

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