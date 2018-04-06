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Макс Холлоуэй: «Хабиб, брат, я хотел выступить, но они мне не дали. Прости, ты не заслужил такого»

Холлоуэй: «Хабиб, брат, я хотел выступить, но они мне не дали. Прости, ты не заслужил такого»
Eurosport

1 час назад

Главный вопрос – подерется ли Хабиб хоть с кем-нибудь.

Боец UFC Макс Холлоуэй попросил прощения у Хабиба Нурмагомедова за сорванный бой. Холлоуэя сняли за день до боя из-за медицинских причин.

«Хабиб, брат, я хотел выступить, но они меня остановили. Приношу извинения твоей команде и болельщикам. Ты не заслуживаешь этого. Моя поддержка тебе и Энтони Петтису. Дайте болельщикам то, чего они заслуживают», – написал Холлоуэй в твиттере.

  • Нурмагомедов изначально должен был драться с Тони Фергюсоном, но тот получил травму.
  • Соперником Хабиба может стать Энтони Петтис. Его бой тоже отменили, так как соперник Энтони Майкл Кьеза получил повреждения во время нападения Конора Макгрегора на автобус.

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