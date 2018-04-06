Конор Макгрегор покинул полицейский участок в наручниках. Таким ты точно его никогда не видел

Бойца UFC Конора Макгрегора вывели из полицейского участка в наручниках. Туда боец попал после нападения на автобус.

Ирландец вышел в сопровождении охраны со скрепленными за спиной железными браслетами. После чего его посадили в машину.

Здесь можно заплатить за него залог.

Хабиб Нурмагомедов, недовольный тем, что Макгрегор отказался драться с ним вместо Фергюсона, назвал Конора «Бургер Кингом», а затем наехал на спарринг-партнера ирландца Артема Лобова.

Макгрегору это не понравилось: он прилетел в Нью-Йорк и напал на автобус, в котором по некоторым данным находился Хабиб. Конор бросал в окна автобуса велосипедные стойки и стулья. Несколько человек серьезно пострадали от осколков.

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