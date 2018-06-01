Жара!

Голливудский актер Стивен Сигал открыл в России шоу по боевым искусствам – «Жара Fight».

Как сообщает Hollywood Reporter, в «Жара Fight» принимут участие бойцы из разных стран, включая как спортсменов, специализирующихся на ММА, так и спортсменов из других боевых искусств (например, из кикбоксинга). Первый ивент прошел 30 мая на одной из самых популярных концертных площадок России – Вегас Сити Холл.

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«Состояться этому проекту помог Эмин Агаларов. Мы хотим сделать программу, в которой будет возможно все. Может быть, это будет ММА, может, бокс или другие виды боев», – отметил Сигал.

Агаларов – российский певец, первый вице-президент группы компаний Crocus Group.

У Сигала есть российское гражданство; актер периодически поддерживает связь с президентом РФ Владимиром Путиным.

Со списком участников первого ивента можно ознакомиться тут

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