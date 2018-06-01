Смешанные боевые искусства

Сигал запустил российское шоу о боевых искусствах

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Стивен Сигал

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
01/06/2018 в 11:32 | Обновлено час назад

Жара!

Голливудский актер Стивен Сигал открыл в России шоу по боевым искусствам – «Жара Fight».

Как сообщает Hollywood Reporter, в «Жара Fight» принимут участие бойцы из разных стран, включая как спортсменов, специализирующихся на ММА, так и спортсменов из других боевых искусств (например, из кикбоксинга). Первый ивент прошел 30 мая на одной из самых популярных концертных площадок России – Вегас Сити Холл.

Смешанные боевые искусства

«Не будет запертых автобусов, придется решать проблемы один на один». Хабиб троллит Макгрегора

26/05/2018 В 16:01

«Состояться этому проекту помог Эмин Агаларов. Мы хотим сделать программу, в которой будет возможно все. Может быть, это будет ММА, может, бокс или другие виды боев», – отметил Сигал.

  • Агаларов – российский певец, первый вице-президент группы компаний Crocus Group.
  • У Сигала есть российское гражданство; актер периодически поддерживает связь с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Со списком участников первого ивента можно ознакомиться тут.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

Теннис

Сафин забрался на московскую крышу и внезапно встретил там Стивена Сигала

13/04/2018 В 16:46
Смешанные боевые искусства

Тактаров – о критике в адрес борцов: «Путин тоже с отбитой башкой?»

7 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Я очень счастлив. Сегодня я стал русским». Монсон прокомментировал получение гражданства
Следующий материалСилва нокаутировал Шлеменко