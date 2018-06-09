Монсон: «Собираюсь стать членом парламента Красногорска. Хотел бы дорасти до Государственной Думы»

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о планах построить политическую карьеру в России.

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной Думы и помогать так максимально возможному количеству людей. Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска. Я планирую жить здесь.

На прошлой неделе я купил в Красногорске квартиру и через две недели собираюсь открыть школу. Я получил поддержку от города, от людей. Я знаю местных людей – тех, кто ходит по улицам, и ребят в зале. Вот почему я выбрал Красногорск», – приводит слова Монсона ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Менее двух недель назад Монсон получил российское гражданство.

Боец уже запустил процедуру отказа от гражданства США.

(Фото: NBC News )

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