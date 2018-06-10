Роберт Уиттакер победил Йоэля Ромеро в рамках турнира UFC 225

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер победил Йоэля Ромеро в главном бою турнира UFC 225, прошедшего в Чикаго.

По итогам поединка судьи присудили победу Уиттакеру раздельным решением – 48-47, 47-48, 48-47. Бой не был титульным, поскольку Ромеро провалил взвешивание. В случае победы он бы не забрал пояс.

В другом поединке основного карда Колби Ковингтон победил Рафаэля дос Аньоса единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона в полусреднем весе.

Уиттакер одержал 20 победу (9 – нокаутом) в 24 боях при четырех поражениях. Ромеро потерпел третье поражение в карьере. На его счету 13 побед (11 – нокаутом).

Ковингтон выиграл 14-й бой (2 – нокаутом) при одном поражении. У Дос Сантоса 28 побед (5 – нокатуом) и 10 поражений.

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