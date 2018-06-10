Getty Images

Роберт Уиттакер победил Йоэля Ромеро в рамках турнира UFC 225

Уиттакер победил Ромеро в рамках турнира UFC 225
Eurosport

5 ч. назад

Проигравшему и так ничего не светило в случае успеха.

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер победил Йоэля Ромеро в главном бою турнира UFC 225, прошедшего в Чикаго.

По итогам поединка судьи присудили победу Уиттакеру раздельным решением – 48-47, 47-48, 48-47. Бой не был титульным, поскольку Ромеро провалил взвешивание. В случае победы он бы не забрал пояс.

В другом поединке основного карда Колби Ковингтон победил Рафаэля дос Аньоса единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона в полусреднем весе.

  • Уиттакер одержал 20 победу (9 – нокаутом) в 24 боях при четырех поражениях. Ромеро потерпел третье поражение в карьере. На его счету 13 побед (11 – нокаутом).
  • Ковингтон выиграл 14-й бой (2 – нокаутом) при одном поражении. У Дос Сантоса 28 побед (5 – нокатуом) и 10 поражений.

Оставайся в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Даже парни из квалификации подняли большие деньги». Все о призовых «Ролан Гаррос»-2018

01:58
Популярные видео
«Посмотрела «Тренер», «Движение вверх» и «Лед» за неделю». Топ-фильмы от участников «Ролан Гаррос»
 38 просмотров54 мин
Златан накопил силушки и вонзил победный дубль за «Гэлакси»
3 601 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться