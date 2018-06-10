Дана Уайт: «Конор Макгрегор – следующий соперник Хабиба Нурмагомедова»

Представители Хабиба Нурмагомедова считают, что Конор Макгрегор еще не заслужил права на бой с непобедимым бойцом из России, но у президента UFC Даны Уайта иное мнение.

«Нет шансов на то, что встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоится на турнире в Москве. Следующий соперник Нурмагомедова? Конор Макгрегор», – сказал Уайт в интервью, которое доступно на канале UFC в YouTube.

Нурмагомедов 8 апреля победил Эла Яквинту и первым из россиян завоевал титул чемпиона UFC. Хабиб выиграл все 26 боев в ММА.

Макгрегор не выступал в UFC с ноября 2016 года. В августе 2017-го он провел бой с Флойдом Мэйуэзером по правилам бокса и проиграл.

У Конора 21 победа и 3 поражения в ММА.

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