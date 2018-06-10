Отец Хабиба Нурмагомедова: «Рады, что следующим соперником станет Конор. У него нет шансов»

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поделился мнением о следующем сопернике сына Коноре Макгрегоре.

«Конечно, мы рады, что нашим следующим соперником станет Конор. Станет ли сюрпризом для нас долгое отсутствие боев у Макгрегора? Мы на него не смотрим, мы смотрим на себя, решаем свои проблемы. В ближайшее время отправимся в горы, где начнем подготовку к бою.

Перед последним боем нам поменяли пять соперников, а Конор все это время стоял в стойке с занесенной левой рукой, но шансов у него нет», – цитирует Абдулманапа Sport24.

О том, что следующим соперником Хабиба станет Макгрегор, заявил промоутер UFC Дана Уайт.

Конор владел поясом чемпиона в легком весе с ноября 2016 по январь 2018 года.

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