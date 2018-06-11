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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов: «Я повалю Конора и выиграю в конце первого раунда»

Хабиб: «Я повалю Конора и выиграю в конце первого раунда»
Eurosport

1 час назад

Оптимист.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Коннором Макгрегором.

«Бой против Макгрегора – более медийный поединок. Если мы говорим о моем бое против Конора, то будет так: я повалю его и выиграю в конце первого раунда», – сказал Нурмагомедов в своем видеоблоге.

  • О том, что следующим соперником Хабиба станет Макгрегор, заявил промоутер UFC Дана Уайт.
  • Конор владел поясом чемпиона в легком весе с ноября 2016 по январь 2018 года.

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