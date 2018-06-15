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Суд над Макгрегором по делу о нападении на автобус перенесли на 26 июля. Бойцу грозит 7 лет тюрьмы

Суд над Макгрегором по делу о нападении на автобус перенесли на 26 июля. Бойцу грозит 7 лет тюрьмы
Eurosport

1 час назад

Момента истины ждать почти полтора месяца.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор присутствовал на судебном заседании в Бруклине по делу о нападении на автобус с бойцами в UFC весной этого года. В итоге слушание его дела перенесли на 26 июля.

«Я жалею о своих действиях, из-за которых сегодня нахожусь здесь», – коротко сказал Макгрегор, слова которого приводит ВВС.

При худших раскладах Конору могут грозить семь лет тюремного заключения.

  • 4 апреля Макгрегор разбил стекло автобуса переносной тележкой, в результате чего Майкл Кьеза и Рэй Борг получили травмы и не выступили на UFC-223.
  • Против ирландца были выдвинуты обвинения в хулиганстве и нанесении ущерба собственности.
  • Конор может стать следующим соперником чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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