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Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор намечен на 6 октября

Бой Хабиб – Макгрегор намечен на 6 октября
Eurosport

2 ч. назад

Пока это предварительная дата.

Тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап объявил дату боя сына против Конора Макгрегора.

«Следующий бой Хабиба? Я думаю, на 6 октября намечается. Нежелательно сейчас это утверждать, но переговоры близки к завершению.

Имя соперника? Пока с Конором. Я заявлял: Конор, Фергюсон, Сен-Пьер и чемпион в полусреднем весе. Ближайшие четыре боя планируем такие», – сказал Абдулманап Нурмагомедов в эфире передачи «Разрешите вас перебить».

  • 6 октября в Лас-Вегасе состоится турнира UFC 229.
  • 26 июля Конор Макгрегор предстанет перед судом по делу о нападение на автобус UFC. Ему могут грозить до 7 лет лишения свободы.

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