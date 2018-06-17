Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор намечен на 6 октября

Тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап объявил дату боя сына против Конора Макгрегора.

«Следующий бой Хабиба? Я думаю, на 6 октября намечается. Нежелательно сейчас это утверждать, но переговоры близки к завершению.

Имя соперника? Пока с Конором. Я заявлял: Конор, Фергюсон, Сен-Пьер и чемпион в полусреднем весе. Ближайшие четыре боя планируем такие», – сказал Абдулманап Нурмагомедов в эфире передачи «Разрешите вас перебить».

6 октября в Лас-Вегасе состоится турнира UFC 229.

26 июля Конор Макгрегор предстанет перед судом по делу о нападение на автобус UFC. Ему могут грозить до 7 лет лишения свободы.

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