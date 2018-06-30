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Бойцу ММА грозит год тюрьмы за рукоблудие в присутствии женщин на парковке торгового центра

Бойцу ММА грозит год тюрьмы за рукоблудие в присутствии женщин на парковке торгового центра
Eurosport

1 час назад

Сказочный паренек.

Боец ММА Имани Смит может загреметь в тюрьму на срок до 12 месяцев за мастурбацию в публичных местах Вирджинии.

Полиция около месяца искала человека, занимающегося непотребством около одного из торговых центров города. Преступник из машины задавал вопрос проходящим мимо женщинам, после чего совершал или имитировал половой акт с самим собой. На протяжении июня зафиксировали 10 подобных инцидентов, пока не задержали Смита. Сейчас его отпустили под залог в 5 тысяч долларов. Публичная мастурбация в штате Вирджиния относится к преступлению первой степени. Имани грозит срок до 12 месяцев и 2,5 тысячи долларов штрафа, сообщает wtkr.com.

  • Сам спортсмен полностью отрицает вину и утверждает, что во время инцидентов был в другом городе.
  • Суд состоится 15 августа.

(Фото: инстаграм Имани Смита)

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