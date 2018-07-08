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Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича и завоевал титул в тяжелом весе

Кормье нокаутировал Миочича и завоевал титул в тяжелом весе
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 29 мин. назад

Теперь у него 2 титула в разных категориях.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье победил Стипе Миочича и стал чемпионом в тяжелом весе.

Даниэль нокаутировал соперника с первом раунде главного боя UFC 226. Кормье стал вторым бойцом в истории UFC после Конора Макгрегора, у которого есть чемпионские пояса в двух весовых категориях.

  • Это 20-я победа Кормье при одном поражении. Для Миочича это третье поражение в 21 бою.
  • Другой ожидаемый бой ивента Холлоуэй–Ортега не состоялся из-за подозрения на сотрясение мозга у Макса.

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