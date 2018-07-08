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Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича и завоевал титул в тяжелом весе
Теперь у него 2 титула в разных категориях.
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье победил Стипе Миочича и стал чемпионом в тяжелом весе.
Даниэль нокаутировал соперника с первом раунде главного боя UFC 226. Кормье стал вторым бойцом в истории UFC после Конора Макгрегора, у которого есть чемпионские пояса в двух весовых категориях.
- Это 20-я победа Кормье при одном поражении. Для Миочича это третье поражение в 21 бою.
- Другой ожидаемый бой ивента Холлоуэй–Ортега не состоялся из-за подозрения на сотрясение мозга у Макса.
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