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Кормье вызвал Леснара на бой кличем «Тащи свою задницу сюда». Тот вышел в октагон и устроил заваруху

Кормье вызвал Леснара на бой кличем «Тащи свою задницу сюда». Тот вышел в октагон и устроил заваруху
Eurosport

8 мин. назад

Было весело.

Чемпион UFC тяжелом весе Даниэль Кормье после победы нокаутом над Стипе Миочичем вызвал на бой Брока Леснара.

«Слушайте меня! Есть один парень, бывший чемпион! Брок Леснар, я хочу драться с тобой. Тащи свою задницу сюда!» – крикнул Кормье. После этого Леснар вышел в октагон и толкнул Кормье в грудь. Незапланированный поединок предотвратили охранники.

  • Кормье – второй боец в истории UFC после Конора Макгрегора, у которого есть чемпионские пояса в двух весовых категориях – тяжелом и полутяжелом весах.
  • Брок Леснар последний раз дрался в UFC в 2016 году.

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