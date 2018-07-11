Литовский скульптор создал античную статую Конора Макгрегора стоимостью в 56 тысяч евро

Звезда ММА Конор Макгрегор, готовящийся к 30-летнему юбилею, уже получил подарок, который трудно переплюнуть.

Известный литовский скульптор Эдгар Аскелович, проживающий в Великобритании, создал скульптуру ирландского бойца.

«Для меня было честью, что Конор принял мой подарок. Он настоящий феномен нашего времени», – цитирует Аскеловича ВВС.

Статуя будет выставлена в галерее современного искусства в Лондоне.

Макгрегору исполнится 30 лет 14 июля.

Конор провел 24 боя в ММА одержал 21 победу при 3 поражениях.

В октябре ирландец проведет бой против чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

(Фото: инстаграм Эдгара Аскеловича)

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