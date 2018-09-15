Алексей Олейник победил Марка Ханта удушающим приемом на UFC Fight Night 136 в Москве
А как же иначе?
Российский боец Алексей Олейник одолел новозеландца Марка Ханта. Бой прошел в рамках UFC 136 – первого в истории турнира UFC в Москве.
Поединок завершился уже в первом раунде, когда Олейник применил удушающий прием против оппонента, в очередной раз оправдав прозвище Удав.
- UFC Fight Night 136 прошел в спорткомплексе «Олимпийский».
- 41-летний Олейник одержал 57-ю победу в 68 боях на профессиональном ринге. 8 боев он выиграл нокаутом, 45 – сдачей, 4 – решением судьей.
- У Ханта 13 поражений в 27 поединках.
(Фото: твиттер 1хСтавка )
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