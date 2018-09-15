Алексей Олейник победил Марка Ханта удушающим приемом на UFC Fight Night 136 в Москве

Российский боец Алексей Олейник одолел новозеландца Марка Ханта. Бой прошел в рамках UFC 136 – первого в истории турнира UFC в Москве.

Поединок завершился уже в первом раунде, когда Олейник применил удушающий прием против оппонента, в очередной раз оправдав прозвище Удав.

UFC Fight Night 136 прошел в спорткомплексе «Олимпийский».

41-летний Олейник одержал 57-ю победу в 68 боях на профессиональном ринге. 8 боев он выиграл нокаутом, 45 – сдачей, 4 – решением судьей.

У Ханта 13 поражений в 27 поединках.

(Фото: твиттер 1хСтавка ‏)

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен