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Генри Сехудо по пути в Москву где-то потерял чемпионский пояс. Он уже терял медаль ОИ

Сехудо по пути в Москву где-то потерял чемпионский пояс. Он уже терял медаль ОИ
Eurosport

18 ч. назад

А что самое крупное терял ты?

Боец MMA Генри Сехудо часто попадает в неприятности, и вот с ним снова произошло несчастье. По пути в Москву на первый в истории России турнир UFC Сехудо потерял пояс чемпиона в наилегчайшем весе. Он находился в багаже, который был утерян.

«К сожалению, я потерял мой пояс», – цитирует Генри MMAjunkie. – Кажется, это уже слишком».

Ранее из-за пожаров в Калифорнии Сехудо потерял золотую медаль Олимпиады-2008, которую он получил в вольной борьбе.

  • Сехудо вырос в очень бедной семье, в которой было семеро детей, а родители нелегально переехали из Мексики в США и долгое время жили без документов.
  • Чемпион говорит, что в первый раз он поспал на нормальной кровати, когда попал на базу олимпийской сборной.

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