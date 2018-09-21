Валентина Шевченко подерется с Йоанной Енджейчик за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе
В 2018-м нужно смотреть не только бой Конора с Хабибом.
Руководство UFC официально подтвердило, что украинка Валентина Шевченко встретится с полькой Йоанной Енджейчик в бое за звание чемпионки в наилегчайшем весе.
Поединок пройдет 8 декабря в канадском Торонто на «Скотиабанк Арене» в рамках ивента UFC 231.
Ранее поясом владела американка Никко Монтаньо, но в сентябре 2018-го на UFC 228 она не сдала вес перед встречей с Шевченко, и титул стал вакантным.
- Валентина принимала участие в бое за пояс UFC в легчайшем весе, но в сентябре 2017-го проиграла Аманде Нунис и перешла в наилегчайший.
- Енджейчик была чемпионкой в минимальной категории (до 52 кг), но потеряла титул после поражения от Роуз Намаюнас. Польская боец вернулась в наилегчайший, в котором боролась до 2014 года.
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