Валентина Шевченко подерется с Йоанной Енджейчик за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе

Руководство UFC официально подтвердило, что украинка Валентина Шевченко встретится с полькой Йоанной Енджейчик в бое за звание чемпионки в наилегчайшем весе.

Поединок пройдет 8 декабря в канадском Торонто на «Скотиабанк Арене» в рамках ивента UFC 231.

Ранее поясом владела американка Никко Монтаньо, но в сентябре 2018-го на UFC 228 она не сдала вес перед встречей с Шевченко, и титул стал вакантным.

Валентина принимала участие в бое за пояс UFC в легчайшем весе, но в сентябре 2017-го проиграла Аманде Нунис и перешла в наилегчайший.

Енджейчик была чемпионкой в минимальной категории (до 52 кг), но потеряла титул после поражения от Роуз Намаюнас. Польская боец вернулась в наилегчайший, в котором боролась до 2014 года.

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