«На встрече была вечеринка с сыром и вином. Я подумал: «Ребята, вы точно коммунисты?» Монсон о КПРФ

Боец MMA и депутат городского совета Красноярска Джефф Монсон за время жизни в России выяснил, откуда у Путина состояние, как развлекаются в КПРФ, и зачем он нужен Кремлю.

«КПРФ? Я сходил на одну из их встреч, а там была вечеринка с сыром, вином и всякими аристократами. Я подумал: «Ребята, вы точно коммунисты?»

Я не поддерживаю «Единую Россию». Богатство Путина? Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что Россия – олигархия. Я думаю, он желает лучшего для России, но он хочет сделать это не тем же способом, который избрал бы я. Кремль использует меня в своих целях. Я говорю то, что думаю, даже если из-за этого будут последствия», – цитирует Монсона RTVi со ссылкой на интервью бойца Times.

В беседе с журналистами боец рассказал, что считает себя коммунистом, но при этом не поддерживает КПРФ. А в «Единую Россию» он пошел, чтобы, пользуясь их привилегиями, помогать детям Красногорска в занятиях спортом.

Монсон получил гражданство России 29 мая 2018 года, а 12 июня уже обзавелся паспортом.

Джефф победил на праймериз «Единой России» в Красногорске и планирует избраться в Госдуму.

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