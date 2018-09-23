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«Почему я не ем красное мясо». Янькова в четырех фото объяснила, как стала пескетарианкой

«Почему я не ем красное мясо». Янькова в четырех фото объяснила, как стала пескетарианкой
Eurosport

41 мин. назад

Ее уже атаковали пользователи инстаграма.

Российская спортсменка Анастасия Янькова рассказала, почему она не ест красное мясо и курицу.

«Причина, по которой я не ем красное мясо уже около восьми лет», – написала Янькова под фотографией, где она гладит по голове бурую корову.

Пользователи тут же дали Анастасии пачку ценных советов. «Только на куриную ферму не ходи, мало ли», – написал один из них. «Курицу я тоже не ем много лет. Не так давно, как коровок, но давно тоже», – ответила Янькова.

«Не люблю агрессивных веганов, но мне встречаются гораздо чаще ортодоксальные мясоеды. Далеко ходить не нужно, там повыше в комментариях уже можно прочитать, что я рано умру или в питекантропа превращусь без мяса», – добавила спортсменка.

  • 25 мая 2018 года Янькова, которая выступает в ММА, потерпела первое поражение в карьере. Предыдущие 5 боев она выиграла.
  • Янькова употребляет в пищу морепродукты, но, по ее признанию, делает это редко.

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