«Почему я не ем красное мясо». Янькова в четырех фото объяснила, как стала пескетарианкой

Российская спортсменка Анастасия Янькова рассказала, почему она не ест красное мясо и курицу.

«Причина, по которой я не ем красное мясо уже около восьми лет», – написала Янькова под фотографией, где она гладит по голове бурую корову.

Пользователи тут же дали Анастасии пачку ценных советов. «Только на куриную ферму не ходи, мало ли», – написал один из них. «Курицу я тоже не ем много лет. Не так давно, как коровок, но давно тоже», – ответила Янькова.

«Не люблю агрессивных веганов, но мне встречаются гораздо чаще ортодоксальные мясоеды. Далеко ходить не нужно, там повыше в комментариях уже можно прочитать, что я рано умру или в питекантропа превращусь без мяса», – добавила спортсменка.

25 мая 2018 года Янькова, которая выступает в ММА, потерпела первое поражение в карьере. Предыдущие 5 боев она выиграла.

Янькова употребляет в пищу морепродукты, но, по ее признанию, делает это редко.

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