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Стивен Сигал: «Хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором»

Сигал: «Хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором»
Eurosport

1 час назад

А дальше Сигал-2024?

Cпециальный представитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» рассказал, что готов занять должность губернатора Приморья.

«Мне бы хотелось. Я приехал специально на кинофестиваль. Кроме того, по отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», – цитирует Сигала «Интерфакс».

  • Второй тур выборов Приморского края прошли с нарушениями и были отменены.
  • Ранее депутатом Красногорской думы стал Джефф Монсон.

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