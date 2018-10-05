Getty Images

«Я смотрел много видео, где били людей». Льюис не приедет в Россию на бой с Волковым из-за расизма

«Я смотрел много видео, где били людей». Льюис не приедет в Россию на бой с Волковым из-за расизма
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Американец пересмотрел YouTube.

Американец Деррик Льюис не поедет в Россию на поединок UFC с Александром Волковым. Бой состоится в Лас-Вегасе.

«Все тяжеловесы на таком уровне примерно равны. Я верю, что выиграю. Я много тренируюсь в зале, хорошо себя чувствую.

О том, почему Деррик Льюис не поедет на бой в Россию:

«Я не чувствовал себя там в безопасности. Я смотрел много видео, где людей били в России, преследовали на улицах просто из-за их цвета кожи. Поэтому я не приехал.

Я слышал истории от людей, которые были в России, что такое происходило из-за религиозных мировоззрений и других подобных вещей», – дал комментарий боец «Спорт-Экспрессу».

  • Бой Деррик Льюис – Александр Волков состоится в ночь с 6 на 7 октября.
  • Американец провел 25 боев в ММА: среди них 20 побед, 17 – нокаутом.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 3 очка Малкина, гол Овечкина, ассист Кузнецова. Триллер «Питтсбурга» и «Вашингтона» с 13 шайбами

04:39
Популярные видео
У Селби закончились силы после китайской феерии, и первый номер рейтинга слился Дэю
1 912 просмотров23 ч
2 убойные шайбы «Сан-Хосе», которые просто пыль на фоне пяти страйков «Анахайма»
1 207 просмотровВчера в 10:32
А еще вам может понравиться