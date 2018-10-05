«Я смотрел много видео, где били людей». Льюис не приедет в Россию на бой с Волковым из-за расизма

Американец Деррик Льюис не поедет в Россию на поединок UFC с Александром Волковым. Бой состоится в Лас-Вегасе.

«Все тяжеловесы на таком уровне примерно равны. Я верю, что выиграю. Я много тренируюсь в зале, хорошо себя чувствую.

О том, почему Деррик Льюис не поедет на бой в Россию:

«Я не чувствовал себя там в безопасности. Я смотрел много видео, где людей били в России, преследовали на улицах просто из-за их цвета кожи. Поэтому я не приехал.

Я слышал истории от людей, которые были в России, что такое происходило из-за религиозных мировоззрений и других подобных вещей», – дал комментарий боец «Спорт-Экспрессу».

Бой Деррик Льюис – Александр Волков состоится в ночь с 6 на 7 октября.

Американец провел 25 боев в ММА: среди них 20 побед, 17 – нокаутом.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен