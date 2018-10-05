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Нэйт Диас: «Идеальный исход боя Макгрегор – Хабиб – если оба окажутся в нокауте»

Диас: «Идеальный исход боя Макгрегор – Хабиб – если оба окажутся в нокауте»
Eurosport

8 мин. назад

Но подобный исход маловероятен.

Боец UFC Нэйт Диас, дважды бившийся против Конора Магрегора, поделился мыслями на тему боя ирландца против Хабиба Нурмагомедова.

«Идеальный исход боя Макгрегор – Хабиб – если оба окажутся в нокауте. Надеюсь, никто не победит.

Хотя мне больше нравится стиль Конора, потому что Хабиб дерется как маленькая трусливая сучка», – резюмировал Нэйт для TMZ.

  • Последние два боя Диас провел как раз против Макгрегора: в первом он победил удушающим приемом, а во втором уступил решением судей.
  • Бой Конор Макгрегор – Хабиб Нурмагомедов состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Церемония взвешивания спортсменов начнется 6 октября в 3 часа ночи по московскому времени.

Конор или Хабиб? Угадай бойца по мочке

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