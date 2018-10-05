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Нэйт Диас: «Идеальный исход боя Макгрегор – Хабиб – если оба окажутся в нокауте»
Но подобный исход маловероятен.
Боец UFC Нэйт Диас, дважды бившийся против Конора Магрегора, поделился мыслями на тему боя ирландца против Хабиба Нурмагомедова.
«Идеальный исход боя Макгрегор – Хабиб – если оба окажутся в нокауте. Надеюсь, никто не победит.
Хотя мне больше нравится стиль Конора, потому что Хабиб дерется как маленькая трусливая сучка», – резюмировал Нэйт для TMZ.
- Последние два боя Диас провел как раз против Макгрегора: в первом он победил удушающим приемом, а во втором уступил решением судей.
- Бой Конор Макгрегор – Хабиб Нурмагомедов состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
- Церемония взвешивания спортсменов начнется 6 октября в 3 часа ночи по московскому времени.
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