Александр Волков спровоцировал Деррика Льюиса, тот со злости скинул с обидчика шапку

Русский боец UFC Александр Волков потолкался с Дерриком Льюисом на дуэли взглядов. Льюис скинул с Волкова шапку, после чего Льюису прилетел несильный удар в лицо и мужчин разняли.

«Конечно, ожидал такого. Все предсказуемо. Видно, что он нервничает. Ему надо это спрятать за какими-то действиями. В принципе, я сам спровоцировал его и, считаю, вышел из ситуации победителем. Злюсь ли я? Нет, я же сам спровоцировал. Это выведет его из себя», – цитирует Волкова Sports.ru.

За бой Льюис гарантировано получит 135 тысяч долларов. Волков – 75.

Главный бой ивента Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор состоится 7 октября в Лас-Вегасе. Начало – около 7 часов утра по московскому времени.

Почему даже в России болеют за Конора, а не за Хабиба

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