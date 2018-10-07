Обидный нокаут Волкова, который 3 раунда гонял Льюиса, но пропустил удар за 11 секунд до гонга

Американский боец Деррик Льюис нокаутировал представителя России Александра Волкова в рамках турнира UFC 299.

Большую часть поединка Волков владел инициативой, но за 11 секунд до финального гонга пропустил от Льюиса несколько мощнейших ударов и проиграл.

«Этого бы не случилось, добей Александр соперника в первом раунде. Он ведь хорошо попал, Льюис уже шатался. Волков должен был собраться с силами и добить его, но, видимо, он придерживался какого-то плана на бой. Может быть, Волков не хотел рисковать», – отметил чемпион мира по самбо и чемпион Fight Nights Тагир Уланбеков.

В главном поединке вечера Хабиб Нурмагомедов выиграл у Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Волков потерпел первое поражение в рамках турниров UFC.

Выходка Хабиба и его команды ужасна. Нурмагомедов никогда не станет великим бойцом

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