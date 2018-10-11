«Трамп сказал нокаутировать русского ублюдка». Что за громила вырубил Волкова перед боем Хабиба

«Я вам говорил, что у меня большое сердце. Меня недооценивали, но я становлюсь лучше. Дональд Трамп позвонил мне до боя и сказал нокаутировать этого русского ублюдка, а то они много чего болтают в новостях».

UFC 229 запомнился не только прыжком Хабиба в зал и объятиями окровавленного Тони Фергюсона с Петтисом, но и диким интервью Деррика Льюиса. Черный Зверь из Хьюстона отправил в нокаут Александра Волкова за 11 секунд до конца третьего раунда. При этом весь бой Драго доминировал над Льюисом – казалось, что интриги в противостоянии с Льюисом уже не осталось.

После боя задыхающийся Льюис выдавал одну гениальную реплику за другой. Он не только рассказал про общение с Трампом, но и объяснил, зачем снял шорты и остался в одних трусах: «У меня яйца вспотели». Любители ММА уже растаскали вью Деррика на цитаты, но бой с Волковым и реакция на него – далеко не самое странное и интересное, что происходило в жизни здоровяка.

Деррик Льюис побеждает Александра ВолковаGetty Images

Драка с 10 хулиганами и интрижка с мамочкой

Льюис родился в Луизиане, но когда ему было 14, мать устала от побоев отчима и сбежала с сыном в Хьюстон. Мальчик боялся постоянного насилия в доме, но переезжать тоже не очень хотелось. Он представлял Техас как одно большое ранчо и вовсе не мечтал возиться с лошадьми.

Все вышло по-другому. В городе не было ранчо, мама круглые сутки работала, времени на воспитание не оставалось. Уже подростком Деррик отличался внушительными габаритами и почти каждый день ввязывался в драки. Чтобы выпускать агрессию, он ходил в зал. Теперь он лупил не только соседскую шпану, но и груши.

Как-то на вечеринке у его приятеля 10 парней в ковбойских рубашках с закатанными рукавами напились и устроили беспорядок. Льюис вступился за хозяина тусовки и пошел на кучу техасских реднеков, разбрасывая огромными ручищами одного за другим, как в кино. «Веселая была ночка», –вспомнил он эту драку несколько лет спустя.

Но скоро время вечеринок закончилось, и Деррик серьезно встрял. В последнем классе школы, когда ему было 19, он закрутил роман с 36-летней разведенной женщиной и дико разозлил ее бывшего. Вдобавок муженек состоял в местном отделении Ку-клукс-клана и, прихватив обрез, отправился к дому темнокожего соблазнителя.

Льюис заметил чужую машину, когда подъехал к дому, и подошел узнать, что происходит. Ему едва удалось схватить разъяренного мужика, потянувшегося к пушке на соседнем сиденье. Врезав пару раз ку-клукс-клановцу, парень сгреб его в охапку и отвез в ближайший полицейский участок.

Деррик ЛьюисGetty Images

Через четыре дня его самого арестовали прямо в школе за нападение с отягчающими. Любитель белых ослеп на один глаз, и копы не стали разбираться, кто начал драку. Льюис все-таки закончил школу, но нарушил испытательный срок и получил пять лет тюрьмы.

Судья был уверен, что этот громила без будущего, как и тысячи проблемных подростков до него, не найдет нормальной работы, наберет еще сроков и получит арматурой по голове в захолустном баре.

UFC – просто работа

Но Льюис вышел через три с половиной года за хорошее поведение и совсем не хотел оказаться в тюрьме снова. Время за решеткой мотивировало его стать лучше. «Я верю, что вся эта история помогла мне, потому что я рос без отца, в моем детстве не происходило ничего хорошего. Тюрьма прояснила мне голову. Я многое понял и захотел, чтобы мои дети жили лучше».

Через несколько недель после освобождения лучший друг посоветовал ему сходить в местный зал ММА. Деррик был фанатом бокса, но быстро полюбил смешанные боевые искусства, на смену тюремной камере пришел октагон. В январе 2010-го он провел первый бой, а три месяца спустя стал профессионалом.

В апреле того же года он выиграл дебютный бой против Ника Митчелла нокаутом, но самым главным событием вечера для Льюиса стала не победа, а момент, когда его имя произнес легендарный Брюс Баффер. «Деррик «Черный зверь» Льюис!». «Я мечтал, как однажды меня представят. А когда это наконец случилось, остолбенел. Сбылась моя мечта». Все глаза были направлены на него.

Сбежав от отчима и отсидев в тюрьме, драчун без будущего нашел занятие по душе. С тех пор он нечасто проявлял эмоции и почти не говорил о том, что для него значит UFC. Из билета в счастливую жизнь бои превратились в возможность хорошо зарабатывать и дать семье то, чего не было у него.

Льюису не нравились ажиотаж многих бойцов и безумства вроде тех, что окружали бой Конора и Хабиба. «Если бы я получил столько денег, сколько Макгрегор, то точно завершил карьеру», – признался тяжеловес.

Большое сердце и никакой ненависти

Большое сердце, о котором сказал Льюис после боя с Волковым, позволяет ему не только терпеть бешеные нагрузки во время боя, но и совершать добрые поступки. Здоровяк – настоящий патриот Хьюстона, и когда в 2017-м город серьезно пострадал от урагана Харви, Деррик не остался в стороне.

Он проезжал по затопленным улицам и подбирал людей, раздавал еду и одеяла. В одном из таких эпизодов Льюис проявил толерантность, из-за отсутствия которой у другого человека он когда-то оказался в тюрьме.

Он подобрал мужчину, который потерял все вещи, кроме флага конфедератов. Лишившийся дома техасец хотел взять с собой флаг и долго извинялся перед Дерриком за то, что тому придется терпеть в машине символ расового неравенства.

Мужчина находился на грани нервного срыва, жена твердила ему, что флаг нужно бросить, но Льюис не был настроен на этическую дискуссию и разрешил паре расположиться в салоне. «Я живу в Техасе, для меня в этом ничего нового. Такое случается всю мою жизнь. Это не касалось меня, я просто хотел ему помочь».

Деррик ЛьюисGetty Images

Маленькое самомнение и жесткое чувство юмора

Льюис – не только добряк, но и самоед. Он редко бывает доволен собой после боя и рационально оценивает способности. Этим летом он решением судей победил Фрэнсиса Нганну, однако оба бойца были ужасны: Нганну выглядел так, будто принял снотворное, а Льюису помешали показать максимум проблемы со спиной.

«Это было отвратительное выступление. Я точно знаю, что говорю, я не заслуживаю титульного боя. Этот бой больше помешал мне, чем помог, несмотря на победу». Примерно так же отреагировал Льюис и на слухи о том, что после победы над Волковым UFC планирует организовать титульный бой с Даниэлем Кормье в ноябре. На этой раз Зверь прошелся по своему весу.

«Опять драться? Вообще никак. Во мне сейчас уже 300 фунтов. Вы думаете, я смогу согнать столько за три недели? Буду драться с Кормье, только если хорошо заплатят». Несмотря на это, бой почти наверняка состоится. UFC уже сократил отстранение Льюиса с 30 дней до 21, что позволит ему участвовать в турнире 3 ноября.

Да и сам Деррик, хоть и будет явным андердогом, вряд ли откажется от такой возможности. Возможно, его слова про вес – просто ирония. Часто трудно понять, когда он говорит серьезно, а когда шутит. За последние несколько лет за Льюисом закрепился титул главного юмориста UFC: на публике он изображает искреннего дурачка, а его инстаграм похож на второсортный паблик с мемами и вайнами.

После победы нокаутом над Трэвисом Брауном, бойфрендом рестлера и чемпионки UFC Ронды Роузи, Льюис выдал: «Я знал, что у меня сердце больше, чем у него. Кстати, где крепкая попка Ронды?». Свои проблемы в первом раунде боя Льюис объяснил тем, что ему очень хотелось «по-большому».

Конференцию после победы над Брауном Льюис завершил выдающимся панчем о том, что мешает ему набрать лучшую форму: «Мне потребуется небольшой отдых. Возможно, месяца три. Я так много занимаюсь сексом, что телу требуется немного отдохнуть».

Тяжелое прошлое не ожесточило Зверя. Неуклюжим обаянием и легким отношением к боям Льюис убедил, что UFC интересна не только подонковатыми шоуменами и хардкорными фанатиками. Для простого парня из глубинки, который отсидел срок, но не потерял чувство юмора, тоже нашлось место.

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