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«Тебе некуда бежать». Жозе Алдо предложил Конору Макгрегору реванш после встряски от Хабиба
Бразилец мечтает отомстить за те самые 13 секунд.
Боец Жозе Алдо претендует на реванш за легендарную схватку 2015 года, в которой бразилец продержался с Конором Макрегором в октагоне всего 13 секунд.
«Тебе некуда бежать! Настало время», – написал Алдо в инстаграме.
Маловероятно, что именно Алдо станет следующим соперником Конора. Во-первых, бразилец бьется в другой, полулегкой весовой категории. Во-вторых, Алдо дважды проиграл Максу Холлоуэю и не может претендовать на статусный поединок.
Ни Макгрегор, ни Хабиб пока не сообщили о планах после очной схватки. Врачи запретили ирландскому бойцу активные нагрузки в течение ближайшего месяца. Хабиб, вероятно, будет наказан на несколько месяцев за неспортивное поведение после боя.
- В рамках UFC 229 Хабиб защитил титул чемпиона в легком весе, выключив Макгрегора удушающим приемом в 4-м раунде.
- После боя было не менее весело: Хабиб вылез из октагона и прыгнул на спарринг-партнера Макгрегора, а парни из команды Нурмагомедова из-за спины напали на ирландца.
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