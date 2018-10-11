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«Тебе некуда бежать». Жозе Алдо предложил Конору Макгрегору реванш после встряски от Хабиба

«Тебе некуда бежать». Алдо предложил Макгрегору реванш после встряски от Хабиба
Eurosport

1 час назад

Бразилец мечтает отомстить за те самые 13 секунд.

Боец Жозе Алдо претендует на реванш за легендарную схватку 2015 года, в которой бразилец продержался с Конором Макрегором в октагоне всего 13 секунд.

«Тебе некуда бежать! Настало время», – написал Алдо в инстаграме.

Маловероятно, что именно Алдо станет следующим соперником Конора. Во-первых, бразилец бьется в другой, полулегкой весовой категории. Во-вторых, Алдо дважды проиграл Максу Холлоуэю и не может претендовать на статусный поединок.

Ни Макгрегор, ни Хабиб пока не сообщили о планах после очной схватки. Врачи запретили ирландскому бойцу активные нагрузки в течение ближайшего месяца. Хабиб, вероятно, будет наказан на несколько месяцев за неспортивное поведение после боя.

  • В рамках UFC 229 Хабиб защитил титул чемпиона в легком весе, выключив Макгрегора удушающим приемом в 4-м раунде.
  • После боя было не менее весело: Хабиб вылез из октагона и прыгнул на спарринг-партнера Макгрегора, а парни из команды Нурмагомедова из-за спины напали на ирландца.

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