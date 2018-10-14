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Федор Емельяненко вырубил Чейла Соннена техническим нокаутом на Bellator

Емельяненко вырубил Соннена техническим нокаутом на Bellator
Eurosport

1 час назад

Фанаты боев даже не успели как следует насладиться шоу.

В ночь на 14 октября россиянин Федор Емельяненко победил Чейла Соннена в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 208.

Полуфинал Bellator вышел не слишком пыльным для русского тяжеловеса: Чейл пропускал тяжелые удары с самого начала и вместо боя в стойке валился на пол, приглашая Федора в партер. Емельяненко покончил с противником за 15 секунд до конца первого раунда – занял доминирующую позицию в партере и лупил Соннена по голове, пока рефери не завершил поединок.

В финале турнира Емельяненко встретится с Райаном Бейдером. Бой состоится в январе 2019 года в Лос-Анджелесе.

  • Федор Емельяненко возобновил карьеру в ММА в 2015 году.
  • За всю карьеру россиянин провел 44 боя, в 38 из которых победил.
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