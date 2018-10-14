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«В джунглях может быть только один король». Хабиб Нурмагомедов вызвал Мэйуэзера-младшего на бой

«В джунглях может быть только один король». Хабиб вызвал Мэйуэзера-младшего на бой
Eurosport

24 мин. назад

Это будет славная охота.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поссорится с промоушном, но все-таки не забыл о продолжении карьеры.

Несмотря на обещание уйти из UFC в случае увольнения спарринг-партнера Зубайры Тухугова, россиянин то ли в шутку, то ли нет, пригласил на бой 41-летнего боксера Флойда Мэйуэзера.

«Давай, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Давай поборемся, почему бы и нет? В джунглях может быть только один король. И этот король, конечно, я. Потому что ты так и не свалил Конора, а я сделал это, и сделал легко», – обратился Хабиб к Флойду через инстаграм-профиль менеджера Дехуана Блейка.

  • Хабиб предупредил президента UFC Дэйну Уайта, что покинет промоушн, если отстранят Тухугова.
  • Комиссия штата Невада расследует инцидент, случившийся после боя Нурмагомедов – Макгрегор: россиянин перескочил через клетку и спровоцировал массовую драку.
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