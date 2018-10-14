«Боксер не продержится дольше 10 секунд». Тактаров – о бое Нурмагомедова и Мэйуэзера

Экс-президент ММА и чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, как пройдет поединок Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мэйуэзера.

«Боксер против «MMAшника» не продержится дольше 10-15 секунд. 15-20 секунд. До первого соприкосновения… Хабибу сейчас надо завоевывать западного зрителя. Это надо делать такие вещи периодически, чтобы люди отказывались, или никак не реагировали. На Западе такие вещи обожают. Сейчас они начнут дискутировать», – поделися мнением Тактаров в эфире станции «Говорит Москва».

Также Олег подчеркнул, что Хабиб не уточнил дисциплину, в которой состоится бой – но Тактаров уверен, что поединок состоится по правилам ММА.

14 октября Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мэйуэзера на бой.

Российский боец пригрозил UFC уходом, если они уволят спарринг-партнера Хабиба Зубайру Тухугова.

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