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«Готовьте деньги». Флойд Мэйуэзер принял вызов Хабиба Нурмагомедова
Это будет битва столетия.
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер ответил на вызов чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«CBS, Showtime и MGM Grand – готовьте деньги. Хабиб бросил мне вызов», – написал Флойд в твиттере.
- Бой, судя по всему, планируется по правилам ММА.
- 41-летний Флойд выиграл 50 боев из 50. Младший его на 11 лет Хабиб победил в 27 поединках из 27 возможных.
- Заряди на бой века!
«В джунглях может быть только один король». Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мэйуэзера на бой
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