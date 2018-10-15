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«Готовьте деньги». Флойд Мэйуэзер принял вызов Хабиба Нурмагомедова

«Готовьте деньги». Мэйуэзер принял вызов Хабиба
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Это будет битва столетия.

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер ответил на вызов чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«CBS, Showtime и MGM Grand – готовьте деньги. Хабиб бросил мне вызов», – написал Флойд в твиттере.

  • Бой, судя по всему, планируется по правилам ММА.
  • 41-летний Флойд выиграл 50 боев из 50. Младший его на 11 лет Хабиб победил в 27 поединках из 27 возможных.
  • Заряди на бой века!

«В джунглях может быть только один король». Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мэйуэзера на бой

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