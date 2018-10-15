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Отец Хабиба Нурмагомедова: «Такой бой должен состояться в России. Разнесем этого Флойда»

Отец Хабиба: «Такой бой должен состояться в России. Разнесем этого Флойда»
Eurosport

54 мин. назад

Самонадеянно.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оценил шансы сына в бою против Флойда Мэйуэзера.

«Разнесем этого соперника. Хабиб будет в ближнем бою клинчевать, это не будет выглядеть чистым боксом, надеюсь, что у Хабиба шансы выше, чем у Макгрегора. Надеюсь, в нашем углу будут Василий Ломаченко, Майк Тайсон и один из лучших тренеров России.

Думаю, такой бой должен состояться в России. У нас очень большая мотивация. Когда может состояться бой? Для начала нужно дождаться окончания дисквалификации», – цитирует Абдулманапа «Р-Спорт».

  • Бой, судя по всему, планируется по правилам ММА.
  • Флойд выиграл 50 боев из 50. Нурмагомедов победил в 27 поединках из 27 возможных.

«В джунглях может быть только один король». Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мэйуэзера на бой

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