Отец Хабиба Нурмагомедова: «Такой бой должен состояться в России. Разнесем этого Флойда»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оценил шансы сына в бою против Флойда Мэйуэзера.

«Разнесем этого соперника. Хабиб будет в ближнем бою клинчевать, это не будет выглядеть чистым боксом, надеюсь, что у Хабиба шансы выше, чем у Макгрегора. Надеюсь, в нашем углу будут Василий Ломаченко, Майк Тайсон и один из лучших тренеров России.

Думаю, такой бой должен состояться в России. У нас очень большая мотивация. Когда может состояться бой? Для начала нужно дождаться окончания дисквалификации», – цитирует Абдулманапа «Р-Спорт».

Бой, судя по всему, планируется по правилам ММА.

Флойд выиграл 50 боев из 50. Нурмагомедов победил в 27 поединках из 27 возможных.

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