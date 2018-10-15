«Мэйуэзер старенький, но он же человек-деньги». Уткин предвкушает бой Хабиба Нурмагомедова и Флойда

Журналист Василий Уткин прокомментировал возможный бой Хабиба Нурмагомедова против Флойда Мэйуэзера.

«Ну да, оба небитые, оба успокоили Конора-варвара, в джунглях (все думаю, почему именно в джунглях?) должен быть один главный. Мэйуэзер старенький, конечно, и уже сказал, что с него хватит. Но он же человек-деньги. Самое-то главное тут вот в чем. Если Хабиб подерется с Флойдом, ап! – а это бой вне эгиды UFC!

Заодно и досуг скоротается под плюшевым пледом дисквалификации. Которая, думаю, будет. Не может не быть, Хабиб ведет себя корпоративно недопустимо. А наказать великого – тоже развитие: вот и Мохаммед Али когда-то учился правильным манерам таким образом.

Так что все очень интересно и отчаянно правильно. Мы все сгорим в огне азарта и захлебнемся слюной сладких предвкушений. Что главное в любом бое? Ожидание боя», – написал Уткин в телеграм-канале.

Хабиб бросил вызов Флойду, заявив, что «в джунглях должен быть только один король».

Флойд выиграл 50 боев из 50. Нурмагомедов победил в 27 поединках из 27 возможных.

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