Getty Images
«Не в Вегасе. Они не заплатят деньги». Хабиб предупредил Флойда о нежелании биться на его территории
Флойд никогда не дрался за пределами США.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил Флойду Мэйуэзеру драться не в американском Вегасе.
«Только не в Вегасе. Они не заплатят мои деньги», – написал Хабиб в инстаграме.
- Хабиб бросил вызов Флойду, заявив, что «в джунглях должен быть только один король».
- Флойд выиграл 50 боев из 50. Нурмагомедов победил в 27 поединках из 27 возможных.
- Ранее Хабиб выразил готовность отказаться от контракта с UFC, если промоушн не восстановит в организации Зубайру Тухугова.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте