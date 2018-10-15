«Не в Вегасе. Они не заплатят деньги». Хабиб предупредил Флойда о нежелании биться на его территории

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил Флойду Мэйуэзеру драться не в американском Вегасе.

«Только не в Вегасе. Они не заплатят мои деньги», – написал Хабиб в инстаграме.

Хабиб бросил вызов Флойду, заявив, что «в джунглях должен быть только один король».

Флойд выиграл 50 боев из 50. Нурмагомедов победил в 27 поединках из 27 возможных.

Ранее Хабиб выразил готовность отказаться от контракта с UFC, если промоушн не восстановит в организации Зубайру Тухугова.

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